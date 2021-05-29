Белорусская авиакомпания отказалась выполнять рейсы в Крым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Отказ от выполнения рейсов в Крым белорусским авиаперевозчиком «Белавиа» говорит о том, что президент республики Александр Лукашенко пытается подстроиться под политическую обстановку в мире. Такое мнение выразил ученый, экономист и востоковед Евгений Сатановский.

Ранее гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что перевозчик не планирует выполнять рейсы в Крым. По его словам, должно быть политическое признание полуострова как части России, пишет «Национальная служба новостей». Сатановский обратил внимание, что Лукашенко не в первый раз отворачивается от «союзного государства», но идет на диалог, когда ему самому «что-то надо».

«Многовекторный у нас сосед, Лукашенко. Хитровымудренный. И нашим, и вашим, и ближним, и дальним, и на всякий случай еще и с теми, кто совсем уж далеко, отношений до конца не рвет. Ну, как изменится ситуация? А и не изменится, все равно, лучше не до конца с симпатиями и антипатиями определяться», — написал политолог в своем telegram-канале.

28 мая Лукашенко встретился в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет RT. Лидеры обсудили судьбу арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги, организацию воздушного сообщения между странами в период отпусков и транш госкредита от России Белоруссии. Также Путин не исключил объединения стран.