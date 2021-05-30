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«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Челябинска в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, текслер алексей, чалик игорь
Алексей Текслер (слева) рассказал Игорю Чалику (справа) о развитии аэропорта в Челябинске Фото:

Компания «Аэрофлот» увеличит число авиарейсов из Челябинска в Москву. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил заместителю министра транспорта РФ Игорю Чалику, прибывшему 31 мая в Челябинск с визитом, передает корреспондент URA.RU со встречи.

«„Аэрофлот“ после нашей совместной работы принял решения. Сейчас возвращаются большие борты, и соответственно мы сможем и эту проблему решать. С июня существенно увеличивается „Аэрофлотом“ количество рейсов, которое будет совершаться на аэрбасах, — заявил Текслер Чалику. — За это тоже отдельное спасибо Минтрансу».

Чалик приезжал в Челябинск, чтобы лично ознакомиться с тем, как завершилась работа по реконструкции международного сектора и сектора для внутренних авиалиний. Во внутреннем терминале появились четыре телетрапа, пропускная способность теперь составляет более 2 млн пассажиров в год. В международном секторе почти в два раза увеличено число кабин паспортного контроля, с 11 до 20. На аэродроме построен новый перрон с местами стоянок воздушных судов.

Текслер сообщил, что 29 мая из Челябинска открылось авиасообщение с Египтом и, кроме того, возобновляются и другие международные рейсы, закрывшиеся из-за пандемии COVID-19. «Ну и по мере улучшения эпидситуации, будем готовы лететь в Турцию и по любым другим направлениям по мере необходимости», — заявил губернатор.

Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск
Оба сектора обновили полностью
Фото:
Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск
Международный сектор сохранил исторический вид, с колонами
Фото:
Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск
Международный сектор расшили за счет старого сектора для внутренних линий
Фото:

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-
17
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Ссылки по теме
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