«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Челябинска в Москву

Алексей Текслер (слева) рассказал Игорю Чалику (справа) о развитии аэропорта в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Аэрофлот» увеличит число авиарейсов из Челябинска в Москву. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил заместителю министра транспорта РФ Игорю Чалику, прибывшему 31 мая в Челябинск с визитом, передает корреспондент URA.RU со встречи.

«„Аэрофлот“ после нашей совместной работы принял решения. Сейчас возвращаются большие борты, и соответственно мы сможем и эту проблему решать. С июня существенно увеличивается „Аэрофлотом“ количество рейсов, которое будет совершаться на аэрбасах, — заявил Текслер Чалику. — За это тоже отдельное спасибо Минтрансу».

Чалик приезжал в Челябинск, чтобы лично ознакомиться с тем, как завершилась работа по реконструкции международного сектора и сектора для внутренних авиалиний. Во внутреннем терминале появились четыре телетрапа, пропускная способность теперь составляет более 2 млн пассажиров в год. В международном секторе почти в два раза увеличено число кабин паспортного контроля, с 11 до 20. На аэродроме построен новый перрон с местами стоянок воздушных судов.

Текслер сообщил, что 29 мая из Челябинска открылось авиасообщение с Египтом и, кроме того, возобновляются и другие международные рейсы, закрывшиеся из-за пандемии COVID-19. «Ну и по мере улучшения эпидситуации, будем готовы лететь в Турцию и по любым другим направлениям по мере необходимости», — заявил губернатор.

Оба сектора обновили полностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный сектор сохранил исторический вид, с колонами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный сектор расшили за счет старого сектора для внутренних линий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU