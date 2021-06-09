Власти Пермского края выставили на продажу медпункты

ФАПы будут проданы на электронных торгах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае выставлено на продажу сразу несколько фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Объявление о проведении торгов в электронной форме размещено на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельность края (минимущества).

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности сообщает о продаже в порядке приватизации на аукционе в электронной форме госимущества Пермского края», — указано на сайте ведомства. ФАПы, которые намерены продать краевые власти, расположены в деревне Узяр и селе Бикбарда Куединского округа, а также городе Лысьва. Общая стоимость лотов составляет 143,1 тыс. рублей. О причине продажи ФАПов не сообщается.

URA.RU рассказывало, что недалеко от Кизела снесли новый медпункт, который проработал всего два года. Также пермяки обращали внимание региональной власти на то, что в новых ФАПах некому работать. В минздраве признали проблему, но заверили жителей, что она решается.