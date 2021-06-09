09 июня 2021
08 июня 2021

Власти Пермского края выставили на продажу медпункты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, медпункт
ФАПы будут проданы на электронных торгах Фото:

В Пермском крае выставлено на продажу сразу несколько фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Объявление о проведении торгов в электронной форме размещено на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельность края (минимущества).

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности сообщает о продаже в порядке приватизации на аукционе в электронной форме госимущества Пермского края», — указано на сайте ведомства. ФАПы, которые намерены продать краевые власти, расположены в деревне Узяр и селе Бикбарда Куединского округа, а также городе Лысьва. Общая стоимость лотов составляет 143,1 тыс. рублей. О причине продажи ФАПов не сообщается.

URA.RU рассказывало, что недалеко от Кизела снесли новый медпункт, который проработал всего два года. Также пермяки обращали внимание региональной власти на то, что в новых ФАПах некому работать. В минздраве признали проблему, но заверили жителей, что она решается.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...