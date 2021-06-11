Лошади на базе «Гора Лиственная» принадлежат садовому товариществу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Екатеринбурга Юлию Шарифулину укусила лошадь во время отдыха на горнолыжно-развлекательном комплексе «Гора Лиственная». По словам пострадавшей, персонал не оказал ей первую медицинскую помощь, а в аптечке в кафе, куда она обратилась, не было перевязочных материалов. Об этом она рассказала URA.RU.

С лошадьми Шарифулина столкнулась в субботу 5 июня. Она увидела табун на одном из склонов «Горы Лиственной» и решила снять его на видео. Одна из лошадей схватила девушку за палец, а когда она выдернула его и закричала — животное чуть не начало бить ее копытами.

Сотрудники базы отдыха не смогли оказать девушке необходимую помощь, рассказывает она. «Были две старые аптечки пустые и все. У сотрудников не было понимания, что делать с такой раной. Нет аптечки, не медпункта, нет спасателей, нет медиков. Да и желания помочь тоже нет», — рассказала URA.RU Шарифулина. В итоге сотрудники предложили ей добраться до травмпункта самостоятельно.

Как рассказал URA.RU администратор «Горы Лиственной» Алексей Чуб, Шарифулиной оказали первую медицинскую помощь в травмункте, но от вызова скорой она отказалась. Чуб уверил, что на склоне пасутся лошади соседнего садового товарищества. «Много лет назад мы им разрешили пасти лошадей, чтобы траву не косить на склонах», — объяснил администратор. О том, что к животным нельзя подходить, как и кормить их с рук, оповещают таблички.

Девушка запросила компенсацию в 100 тысяч рублей. Администрация «Лиственной» посчитала такую сумму несоразмерной случившемуся и отказалась платить. Шарифулина написала заявления в полицию и Роспотребнадзор.