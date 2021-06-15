В ГИБДД рассказали о необычных способах списать на экзамене

Сдавая на права, ученики прячут наушники даже в обуви Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сдавая письменный экзамен на автоправа, учащиеся пытаются сжульничать, пряча технические устройства для списывания где угодно. Несколько примеров привели в ГИБДД Москвы.

«Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве. Там добавили, что за попыткой списывания в этом году поймали 18 человек.

Ранее сообщалось, что в будущем году процедуру получения автоправ усложнят. Будущих водителей, к примеру, будут проверять на алкоголизм. Также ГИБДД предупредило об уголовной ответственности за использование скрытых микрофонов и камер на технической части экзамена, сообщает телеканал 360.