15 июня 2021

В ГИБДД рассказали о необычных способах списать на экзамене

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Сдавая на права, ученики прячут наушники даже в обуви Фото:

Сдавая письменный экзамен на автоправа, учащиеся пытаются сжульничать, пряча технические устройства для списывания где угодно. Несколько примеров привели в ГИБДД Москвы.

«Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве. Там добавили, что за попыткой списывания в этом году поймали 18 человек.

Ранее сообщалось, что в будущем году процедуру получения автоправ усложнят. Будущих водителей, к примеру, будут проверять на алкоголизм. Также ГИБДД предупредило об уголовной ответственности за использование скрытых микрофонов и камер на технической части экзамена, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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