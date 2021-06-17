Кондуктор выгнала сургутянку из автобуса из-за приступа астмы

Сургутянка была вынуждена добираться до дома на следующем автобусе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кондуктор пассажирского автобуса выгнала 20-летнюю сургутянку из салона после того, как у нее случился приступ бронхиальной астмы. Об этом URA.RU сообщила мама девушки Татьяна Каменец.

Инцидент произошел на 26-м маршруте, который обслуживает муниципальное предприятие «СПОПАТ». «Моя дочь сама будущий врач, учится в Сургутском государственном университете, села на рейсовый автобус, чтобы доехать до дома из больницы, где проходит практику. Она была в маске, но во время поездки у нее случился приступ астмы. У дочки есть с собой ингалятор, но она даже не успела его использовать, потому что кондуктор начала выгонять из салона, только услышав кашель. Уже оказавшись на остановке, дочка позвонила мне вся в слезах», — сообщила сургутянка.

Женщина также добавила, что не требует извинений от руководства автотранспортного предприятия: «Главное, чтобы кондукторы понимали, что любой пассажир может закашляться не потому, что болен коронавирусом, а по другим причинам. И это не является основанием для его высаживания», — подчеркнула собеседница агентства.

В сургутской мэрии сообщили, что по данному факту будет проведена проверка соблюдения транспортной компанией требований законодательства о пассажирских перевозках. «Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию», — резюмировали в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске контролер автобуса грубо обошелся со школьницей, которая заплатила за проезд. У ребенка не хватило денег на второй билет, а ту мелочь, что удалось достать, кондуктор, якобы, бросил в ребенка.