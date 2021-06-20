Соратница экс-мэра Челябинска выиграла 100 тысяч у власти региона

Чиновники намерены оспорить решение суда в пользу бывшей коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соратница осужденного за коррупцию экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева Юлия Морковина выиграла судебный процесс со структурой правительства Челябинской области. Теперь ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» (ОблЦТИ) придется выплатить Морковиной порядка 100 тысяч рублей, сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Морковина после расторжения с ней контракта требовала выплатить в качестве „золотого парашюта“ пять окладов и один оклад за моральный вред. Центральный районный суд Челябинска решил взыскать три оклада и тысячу рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU инсайдер.

«Мы обжалуем данное решение суда», — заявили агентству в ОГУП «ОблЦТИ». Сама Морковина отказалась комментировать URA.RU ход процесса.

По информации URA.RU, Морковина приходится невесткой бизнесмену Михаилу Морковину, в доме которого экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев отбывал домашний арест во время суда по делу о коррупции. Его жена Ирина Морозова, также давняя соратница бывшего главы областного центра, руководила ОГУП «Центр технический инвентаризации» с марта 2014 года по октябрь 2019 года, а ее дочь Полина Морозова возглавляла областной фонд имущества. Когда Тефтелев перешел с должности мэра города на пост вице-губернатора области, он продолжил курировать работу ведомств.