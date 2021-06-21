Вице-спикер думы Перми Наталья Мельник поздравила с днем рождения беглого депутата от КПРФ Игоря Рогожникова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты гордумы Перми 22 июня на пленарном заседании поздравили с днем рождения своего коллегу-коммуниста Игоря Рогожникова. При этом сам депутат находится в федеральном розыске и на пленарном заседании не появился.

«Мы поздравляем Рогожникова Игоря Яковлевича. День рождения был 16 июня», — сообщила вице-спикер гордумы Перми Наталья Мельник. Некоторые депутаты аплодисментами поддержали поздравление.

Перед началом пленарного заседания депутаты также провели регистрацию и озвучили причину отсутствия Рогожникова. «В командировке у нас Рогожников, Ильин. На больничном — Дмитрий Васильевич Малютин», — озвучила Мельник. Она не уточнила, в какой именно командировке находится Рогожников. Также Мельник не сообщила, что депутат уже продолжительное время находится в федеральном розыске.

URA.RU рассказывало, что МВД выдало ориентировку на Рогожникова, который предположительно может скрываться в Испании. Его объявили в розыск по уголовному делу, связанному со строительством жилого дома для детей-сирот в Добрянке.

Обвиняемым по делу также проходит сын депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина Егор. Уголовное дело в этом году уже находилось на рассмотрении в суде, но его вернули на доработку в прокуратуру.