Пумпянский предложил платить работникам, поставившим прививку

Дмитрий Пумпянский посоветовал поощрять вакцинированных работников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работникам, сделавшим прививку от COVID-19, стоит назначать дополнительный выходной или выплачивать денежные поощрения. С таким предложением выступил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), бизнесмен Дмитрий Пумпянский.

«Мы рекомендуем активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации, таких как выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам», — приводятся слова Пумпянского на официальном сайте СОСПП. Он отметил, что привившимся сотрудникам можно назначить еще один выходной в рамках стимулирования вакцинации.

Пумпянский подчеркнул, что такие меры помогут остановить распространение коронавируса в Свердловской области. По его словам, подобные способы применялись на предприятиях, включенных в состав СОСПП. Поощрение работников помогало увеличить процент вакцинированных, рассказал Пумпянский.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что не исключает введение обязательной вакцинации в городе. Он уверен, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом примет соответствующее решение 22 июня. Заседание ведомства по данному вопросу начнется в 16:00 по местному времени.