Источник: пермская власть испугалась обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация в Пермском крае откладывается до формирования большого запаса препарата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Пермском крае введут только тогда, когда будет сформирован достаточный запас препарата. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правительству региона. Он пояснил, что пока власти опасаются принимать подобные решения из-за возможной нехватки препарата.

«Будут большие запасы — введут ограничения по вакцинации», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что 22 июня региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией не стал вводить обязательную вакцинацию из-за отсутствия большого запаса препарата.

Источник URA.RU пояснил, что даже в текущих условиях есть проблемы, которые связаны с дефицитом вакцины. Но эти проблемы возникают локально и их удается оперативно решить. «Если же пойдут тысячи каждый день, то препарат быстро закончится», — уточнил инсайдер.

По данным сайта губернатора и правительства Пермского края, в регион поступило 331 848 доз вакцины. Первым компонентом привились уже более 280 тысяч человек, соответственно, запас — более 50 тысяч вакцин. В мае глава минздрава Анастасия Крутень заявляла о том, что в регионе до конца апреля прививки ежедневно ставили по 6 тысяч человек, а с мая эта цифра упала до 1,2 тысячи человек в день.

Источник, близкий к администрации губернатора, рассказал URA.RU, что на самом деле отсутствие обязательной вакцинации не связано с запасами препарата. «У губернатора принципиальная позиция: пока ситуация не требует — не жестить. Все же принцип добровольности должен превалировать. Пока ввели обязательную вакцинацию для участников массовых мероприятий», — рассказал инсайдер. При этом он уточнил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки будут вводиться новые ограничения, связанные с запретом посещения общественных мест людям без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

В пресс-службе правительства региона заявили URA.RU, что сформирован достаточный запас препарата от коронавируса. От комментариев по введению обязательной вакцинации там воздержались.