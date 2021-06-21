Пермские власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

Закрытие «Небесной ярмарки» отменили из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские фестивали «Небесная ярмарка» (Кунгур) и «Тайны горы Крестовой» (Губаха) пройдут в ограниченном формате, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Также из-за угрозы распространения коронавируса прорабатывается вопрос о переводе пермяков на удаленную работу.

«Фестиваль „Небесная ярмарка“ пройдет только в формате спортивных соревнований. Открытие состоится в ограниченном формате для представителей команд, и только при наличии отрицательного теста ПЦР, либо сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19», — сообщает правительственный сайт. Торжественное закрытие фестиваля полностью отменяется.

Зрителей фестиваля «Тайны горы Крестовой» пустят на мероприятие лишь при отрицательном результате ПЦР-теста или при наличии сертификата о вакцинации. «Сейчас краевые власти совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю принимают все необходимые меры, чтобы сдерживать распространение коронавирусной инфекции, при этом по возможности не ужесточать ограничительных мер», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона не исключил введение новых ограничений на неопределенный срок. Решение об этом будет приниматься на основе данных о темпе вакцинации. Озвученные ограничения в ближайшее время будут отражены в виде дополнений к действующему коронавирусному указу губернатора.

URA.RU рассказывало, что пермские власти за несколько дней в полтора раза увеличили число коек для больных COVID-19. В Прикамье за два дня практически в два раза увеличилась смертность от коронавируса, а суточный прирост новых случаев заражения за десять дней увеличился с 94 до 136.