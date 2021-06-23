Выпускники Кудымкара и Перми лучше всего знают историю в Пермском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди пермских выпускников увеличилась доля тех, кто набрал более 80 баллов на ЕГЭ по физике и истории. Пресс-служба министерства образования и науки региона на своем сайте сообщает, что 11,3% работ по физике и 11% работ по истории получили от 80 до 100 баллов.

«В Пермском крае стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике. По обоим предметам увеличилась доля высокобалльных работ (от 81-100 баллов), в частности по физике — на 3,2% и составила 11,3%, по истории доля работ от 81 балла составляет 11%», — сообщает пресс-служба краевого министерства образования.

Три выпускника из Перми и Кудымкара получили максимальный балл по истории, по физике 100 баллов также получили три выпускника, они проживают в Перми и Березниках. После подведения предварительных итогов по семи предметам уже 90 пермских выпускников, получили100 баллов на ЕГЭ, из них два выпускника — дважды.