Глава Екатеринбурга сообщил о новой партии вакцины от COVID-19

Алексей Орлов сообщил о поставке 16 тысяч доз вакцины от коронавируса в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург доставлено 16 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании «Совета неравнодушных граждан».

«Мы сегодня привезли 16 тысяч доз вакцины», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU из зала заседания. Мэр города отметил, что 25 июня также ожидаются поставки вакцины в город. Он призвал жителей Екатеринбурга вакцинироваться и следить за своим здоровьем, чтобы избежать заболевания коронавирусом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщал, что в регион в ближайшее время доставят новые дозы вакцины от COVID-19. При этом он признал, что препарата в Свердловской области не хватает. По его словам, на 24 июня в регионе находилось меньше 20 тысяч доз вакцины.