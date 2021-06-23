23 июня 2021

Глава Екатеринбурга сообщил о новой партии вакцины от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Орлова перед Гордумой. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов сообщил о поставке 16 тысяч доз вакцины от коронавируса в Екатеринбург Фото:

В Екатеринбург доставлено 16 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании «Совета неравнодушных граждан».

«Мы сегодня привезли 16 тысяч доз вакцины», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU из зала заседания. Мэр города отметил, что 25 июня также ожидаются поставки вакцины в город. Он призвал жителей Екатеринбурга вакцинироваться и следить за своим здоровьем, чтобы избежать заболевания коронавирусом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщал, что в регион в ближайшее время доставят новые дозы вакцины от COVID-19. При этом он признал, что препарата в Свердловской области не хватает. По его словам, на 24 июня в регионе находилось меньше 20 тысяч доз вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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