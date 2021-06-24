Супруги не смогли доказать в суде законность получения денег, на которые была приобретена недвижимость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Муж сотрудницы ГУ ФСИН по Пермскому краю и водитель экс-начальника управления Александра Соколова лишился недвижимости на десятки миллионов рублей. Решение принял Краснодарский краевой суд, указано на сайте прокуратуры Прикамья.

«Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика на решение Приморского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края по иску прокурора Пермского края об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества. Апелляционная инстанция суда жалобу госслужащей оставила без удовлетворения, решение без изменения», — указано на сайте.

В 2015 году супруг одной из сотрудниц УФСИН Прикамья купил в Краснодарском крае землю и два здания общежитий, которые использовались в качестве гостиничных комплексов. Стоимость объектов на дату покупки превысила 46 млн рублей.

Подтвердить законность получения доходов, за счет которых приобреталось имущество, супруги не смогли. Прокуратура усмотрела в этом признаки коррупции и обратилась в суд Новороссийска с требованием изъять недвижимость. Суд первой инстанции удовлетворил иск надзорного органа, однако ответчик пытался обжаловать вынесенное решение.