Сторонников Прилепина в Перми не пустили на выборы в Госдуму

Бывшие пермские члены партий «За правду» и «Патриоты России» не будут бороться за мандаты Госдумы от региона, сообщил лидер партии СР Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывшие пермские члены партии «За правду» Захара Прилепина не попали в краевой список кандидатов в депутаты Госдумы от объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кандидатами станут только те люди, которые ранее имели отношения с пермским отделением партии «Справедливая Россия». Имена их озвучил лидер объединенной партии Сергей Миронов во время съезда в Москве.

«Пермский округ № 58 — [депутат заксобрания края] Аркадий Непряхин, Чусовской округ № 59 — [экс-депутат думы Чусового] Ирина Злобина, Кунгурский округ № 60 — [лидер СР в крае, депутат гордумы Перми] Вероника Куликова, Кудымкарский округ № 61 — [депутат думы Березников] Григорий Малинин», — озвучил фамилии будущих кандидатов руководитель объединенной партии Сергей Миронов. Все четыре кандидата в Госдуму являются представителями «Справедливой России», избирались в депутаты различных уровней от партии.

В межрегиональный список партии в Госдуму вошли четыре пермяка, которые также связаны исключительно со «Справедливой Россией». «Все решилось на уровне московских согласований. Регионы поделили между собой, а Пермский край даже не спрашивали [о том, кого ставить на первые места]», — рассказал URA.RU источник, близкий к руководству партии.

По его мнению, бывшие члены партий «За правду» и «Патриоты России» просто отказались быть «свадебными генералами» в предстоящей кампании в Госдуму. Руководитель Пермского регионального отделения СР Вероника Куликова на звонок корреспондента URA.RU и вопрос в мессенджере не ответила.