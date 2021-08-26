Афганские студенты собираются бежать из страны

Первокурсникам Афганистана страшно оставаться в стране и учиться в местных университетах. Многие хотят покинуть родину. Об этом URA.RU рассказали российские студенты-афганцы, которые сейчас находятся на территории Афганистана.
«25 августа объявили результаты общего конкурсного экзамена Конкор (аналог российского ЕГЭ — прим.URA.RU). Как только университеты откроются, студенты начнут учебу. Но, честно говоря, большинство из них не хочет учиться в них. Они сдавали национальный экзамен, когда талибы (члены запрещенного в России террористического движения „Талибан“) еще не захватили контроль в Афганистане. Поэтому молодые люди хотят уехать из страны», — поделился студент УрФУ из Афганистана Мохаммад Саджад Каргар.
Каргар добавил, что сейчас непонятно, что будет с образованием в Афганистане — действующие власти не внесли ясности на этот счет. Несмотря на то, что 68 тысяч молодых афганцев успешно сдали госэкзамен, а лучший результат показала девушка, сейчас школы и университеты не работают из-за ситуации с безопасностью в стране.
Другой студент УрФУ, находящийся сейчас также в Афганистане, Мохаммад Расул Рахими рассказал, что многие студенты и преподаватели боятся говорить с кем-либо про ситуацию в стране. Известно лишь, что сейчас они «безработные».
В МВД России ранее сообщили о том, что готовы оказать помощь в оформлении виз находящимся в России студентам из Афганистана. URA.RU также писало, что после приходов к власти талибов представители афганской интеллигенции боятся за свои жизни и просят о помощи с выездом в Россию. Сейчас в Афганистане остаются в том числе студенты российских вузов.
Столица Афганистана Кабул была взята талибами без боя 15 августа. Обострение ситуации в стране произошло на фоне решения США о выводе войск из страны.
Подписывайтесь на URA.RU в