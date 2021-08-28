«Ашан» закрыл треть своих магазинов в России

«Ашан» оптимизирует финансовые показатели компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В целях оптимизации финансовых показателей за первое полугодие 2021 года российское подразделение французской ритейл-сети «Ашан» закрыло 17 супермаркетов. Это треть магазинов сети в РФ.

«Российское подразделение французской Auchan в январе—июне 2021 года закрыло 17 супермаркетов», — пишет РБК со ссылкой на отчетность Elo Group. Компания не приводит финансовых показателей российского подразделения, но уточняет, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла до 14,8 миллиардов евро (рост на 3%), в том числе за счет показателей в России.

Продажи в РФ также выросли на 3%. По состоянию на 30 июня 2021 года, в России насчитывалось 238 гипер- и супермаркетов «Ашан».

Ранее президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар заявлял, что освободившиеся торговые точки ритейлер может сдавать в аренду сторонним организациям. Часть из них компания собирается отдавать под дарксторы (магазины-склады).