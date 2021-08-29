Мэрию Перми втягивают в конфликт из-за генплана города

Денис Галицкий намерен предъявить ультиматум мэрии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Администрации Перми предложили добровольно признать несостоявшимися публичные слушания по изменению генерального плана города, которые состоялись на прошлой неделе. Если чиновники откажутся, то будет подан судебный иск, сообщил в Facebook градозащитник Денис Галицкий.

«Предлагаю для начала написать в администрацию Перми, чтобы сделали это без суда. Если не отреагируют в течение недели — подавать в суд», — написал он.

Инициативу поддержали председатель ТОС «Краснова» Антон Толмачев и кандидат в депутаты городской думы Александра Семенова. Все трое присутствовали 26 августа на публичных слушаниях в администрации Свердловского района Перми и были возмущены их неорганизованностью. Тогда корреспондент URA.RU стал свидетелем того, что заседание началось с опозданием, заявленный ведущим сотрудник администрации Михаил Сутягин уклонялся от их проведения, скрывшись в кабинете, а появился только после требования публики. Ему отвели роль секретаря, которого также не было на встрече с жителями.

Презентовала проект изменений генплана представитель министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края Елена Махнева. Но вместо того, чтобы демонстрировать материалы на большом экране, ей пришлось показывать собравшимся листки А4 с мелкими картинками. Техника в зале была, но не работала. Несоблюдение регламента и стало причиной ультиматума общественников.

В минимущества URA.RU пояснили, что общественные слушания были организованы и проводились на основании постановления главы Перми, а внесение изменений в формат карты функционального зонирования вызвано необходимостью привести документ к требованиям федерального законодательства. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии, но на момент публикации ответа не поступило.