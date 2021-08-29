Замначальника челябинского летного училища лишили прав

Полковник отказался от прохождения медосвидетельствования Фото: Илья Московец © URA.RU

За отказ проходить освидетельствование на алкоголь военный суд 30 августа лишил замначальника челябинского летного училища водительских прав. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского гарнизонного военного суда, полковника на полтора года лишили возможности управлять авто и приговорили к штрафу.

«Вину в совершенном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, он признал полностью. В содеянном раскаялся. Попросил рассмотреть суд дело без его участия. Помимо лишения прав ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало URA.RU, замначальника Челябинского военного летного училища задержали сотрудники ГИБДД по подозрению в вождении в нетрезвом виде 26 июня. Полицейские почувствовали запах алкоголя и отстранили военного от управления транспортным средством. Полковник отказался от прохождения медосвидетельствования при понятых.