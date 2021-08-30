В Челябинске просят не давать почетных званий депутатам

Аркадий Шафигулин стал почетным гражданином Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Илья Мительман выступил против того, чтобы его коллегами по депутатскому корпусу давали звание почетного гражданина города. Как рассказал Мительман URA.RU, свою позицию он озвучил на заседании фракции «Единой России» думы 31 августа, когда обсуждался вопрос о присвоении звания депутату Аркадию Шафигулину. На сессии думы за данный вопрос народные избранники проголосовали единогласно.

«Такое звание присваивается за большие заслуги перед городом, а Шафигулин скорее заслуживает звания „Почетный житель Ленинского района“. Не знаю, о каких его заслугах идет речь, делал запрос в службу протокола, но мне никто не ответил. Мы не должны награждать друг друга, уже само звание „депутат“ является почетным», — рассказал URA.RU Мительман.

По словам Мительмана нет смысла награждать и бизнесменов, если речь не идет о меценатстве. В свое время такое звание давали артистам, спортсменам, педагогам за особые заслуги. Мительман на фракции проголосовал против присвоения звания Шафигулину, его позицию никто не поддержал.

Как сообщил Мительман URA.RU, по техническим причинам он не мог принять участие в сессии, которая проходила в режиме ВКС. Остальные депутаты проголосовали за то, чтобы Шафигулин стал почетным гражданином единогласно. Связаться с Шафигулиным не удалось, по телефону, имеющимся в распоряжении URA.RU, ответил другой человек

Мительман стал депутатом при поддержке ЕР, в рядах которой состоит. В последние два года он выступает в оппозиции к мэрии и коллегам. За нарушение партийной дисциплины Мительмана сняли с праймериз ЕР, он хотел баллотироваться в Госдуму по Челябинскому округу. В его декларации нашли нарушения и он может лишиться мандата.