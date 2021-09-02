Лоукостер S7 готовится зайти в аэропорты Челябинска и Тюмени

Аэропорты Челябинска, Тюмени, Новосибирска и Воронежа станут базовыми для будущего лоукостера авиакомпании S7. Об этом 2 сентября заявил в кулуарах ВЭФ-2021 глава холдинга «Новапорт» Роман Троценко.
«Они выбрали несколько точек. В нашей сети это четыре точки: Новосибирск, Воронеж, Челябинск, Тюмень. Мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планов. Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения», — цитирует бизнесмена «Интерфакс».
«Мы всем лоукостерам делаем низкие ставки. Для нас это вызов. Мы на лоукостерах почти ничего не зарабатываем, но поднимаем тот пассажиропоток, который при других обстоятельствах не полетел бы», — добавил также Троценко.
О намерении S7 Group создать лоукостер заявила в июле акционер компании, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Предполагается, что новый бюджетный авиаперевозчик будет эксплуатировать лайнеры Airbus 320 neo на 186 кресел. Маршрутная сеть и бизнес-модель лоукостера не будут пересекаться с материнской компанией.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2—4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Президент России Владимир Путин также принимает участие в форуме.
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