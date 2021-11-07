Депутаты Ханты-Мансийска оставили оппозицию без думских портфелей

В думе Ханты-Мансийска завершили распределение портфелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Ханты-Мансийска избрали председателем комиссии по местному самоуправлению Валентину Казакову. Таким образом депутаты от «Единой России» возглавили комиссию, а также все три комитета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской думы.

«На заседании думы Ханты-Мансийка седьмого созыва сформировали комиссию по местному самоуправлению. Ее председателем была избрана Валентина Казакова», — сказали в пресс-службе.

На данный момент комитет по бюджету, финансам и налоговой политике возглавил Петр Суворов. Комитет по городскому хозяйству возглавила Светлана Захарова. Комитет по социальной политике — Асия Гирина. Все они члены партии «Единая Россия».

Ранее URA.RU писало, что место председателя комиссии по местному самоуправлению планировалось отдать оппозиции. Таким образом власти должны были сохранить баланс в городской думе.