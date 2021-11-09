Пострадавшие при атаке на пермский вуз летят из Москвы с медиками

Медики сопровождают пострадавших при стрельбе в ПГНИУ на пути домой Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В ближайшие дни на родину вернутся двое пострадавших при стрельбе в Пермском университете, которые проходили лечение в Москве. Как сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья, пациенты прилетят домой в сопровождении медиков.

«Возвращаются в сопровождении медработников. Мы имена пациентов не можем называть, это уже относится к врачебной тайне», — отметил собеседник агентства. В минздраве подчеркивают, что до полного выздоровления пострадавшие продолжат амбулаторное лечение в пермских больницах. В московских клиниках остаются еще четверо пермяков.

Первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском университете 20 сентября. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. Обвиняемый в атаке полностью признал свою вину. В СИЗО его определили в отряд для инвалидов. Ранения, приведшие, в том числе, к ампутации ноги, он получил при задержании.