09 ноября 2021
08 ноября 2021

Пострадавшие при атаке на пермский вуз летят из Москвы с медиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, аптечка, красный крест, медицина, медицинские сумки
Медики сопровождают пострадавших при стрельбе в ПГНИУ на пути домой Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В ближайшие дни на родину вернутся двое пострадавших при стрельбе в Пермском университете, которые проходили лечение в Москве. Как сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья, пациенты прилетят домой в сопровождении медиков.

«Возвращаются в сопровождении медработников. Мы имена пациентов не можем называть, это уже относится к врачебной тайне», — отметил собеседник агентства. В минздраве подчеркивают, что до полного выздоровления пострадавшие продолжат амбулаторное лечение в пермских больницах. В московских клиниках остаются еще четверо пермяков.

Первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском университете 20 сентября. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. Обвиняемый в атаке полностью признал свою вину. В СИЗО его определили в отряд для инвалидов. Ранения, приведшие, в том числе, к ампутации ноги, он получил при задержании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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