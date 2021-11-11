Тысячи пермяков просят власти бесплатно подключить их к газу

Пермяки просят провести к их домам газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский край вошел в лидеры по числу поданных заявок на бесплатное подключение к газу. По данным федерального штаба по газификации, всего регионы подали свыше 400 тысяч заявок на подключение к газу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Число заявок на проведение догазификации продолжает постепенно расти. К настоящему моменту прорабатывается более 411 тысячи таких обращений. В числе лидеров по заявкам — Краснодарский и Пермский края, Московская область», — информирует пресс-служба правительства. При этом отмечается, что число заключенных договоров на догазификацию не превышает 83 тысяч.

URA.RU рассказывало, что Пермский край вошел в число 15 пилотных регионов, где реализуется программа бесплатного подключения к газу частных домовладений. Программа реализуется в несколько этапов: первый рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года.