11 ноября 2021

Тысячи пермяков просят власти бесплатно подключить их к газу

© Служба новостей «URA.RU»
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Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры
Пермяки просят провести к их домам газ Фото:

Пермский край вошел в лидеры по числу поданных заявок на бесплатное подключение к газу. По данным федерального штаба по газификации, всего регионы подали свыше 400 тысяч заявок на подключение к газу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Число заявок на проведение догазификации продолжает постепенно расти. К настоящему моменту прорабатывается более 411 тысячи таких обращений. В числе лидеров по заявкам — Краснодарский и Пермский края, Московская область», — информирует пресс-служба правительства. При этом отмечается, что число заключенных договоров на догазификацию не превышает 83 тысяч.

URA.RU рассказывало, что Пермский край вошел в число 15 пилотных регионов, где реализуется программа бесплатного подключения к газу частных домовладений. Программа реализуется в несколько этапов: первый рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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