Блогер Илья Варламов долго пытался понять бизнес-модель курганского подпольного крематория Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогера-урбаниста Илью Варламова удивило то, что в Кургане существовал подпольный крематорий. Также ему стало интересно, на чем зарабатывали владельцы предприятия. Об этом Варламов сообщил в блоге «Че происходит».

«Вот так вот интересно устроена жизнь, друзья, в некоторых регионах. Кто бы мог подумать, что бывает подпольный крематорий. А самое интересное, понять бизнес-модель. На чем чувак зарабатывает», — рассказал Варламов.

Он предположил, что сжигание медицинских отходов и человеческих органов не является «супер-бизнесом». Блогер добавил, что долго думал, на чем владелец предприятия зарабатывал, но так и не понял.

Ранее представители областной прокуратуры сообщали, что проводят проверку по факту размещения склада медотходов и их сжигания на ул. Омской в Кургане. Также специалисты ведомства проверяют, нарушали ли на складе правила обращения с экологически опасными веществами и отходами. В 2019 году в другом месте в Кургане обнаружили подпольный крематорий, где якобы сжигали биологические отходы и части человеческих тел. Тогда надзорные органы выявили нарушения в деятельности предприятия.