Свердловские врачи спасли больной руку, пересадив кость из ноги

Свердловские врачи смогли сохранить все функции руки для пациентки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера помогают спасать свердловчан с раком с помощью микротехнологий. Методика позволяет сохранять конечность даже при значительном поражении опухолью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского онкоцентра.

«Для реконструкции стараются не использовать искусственные импланты или экспандеры, преимущество отдают собственным тканям пациента. Специалисты проводят костную реконструкцию, сохраняя руки и ноги, в которые проросла опухоль», − пояснил главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Маме троих детей из-за новообразования мягких тканей на левой руке грозило удаление конечности, но врачи смогли спасти руку. «В обширный опухолевый процесс была вовлечена кость, которую в ходе операции необходимо было удалить. Для восстановления функции руки микрососудистые хирурги заменили 10 см плечевой кости на малоберцовую кость из ноги пациентки», — пояснила заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

«Врачи сделали микрососудистый анастамоз для восстановления кровоснабжения, сохранили нервные окончания, а значит чувствительность и возможность движения. Пациентка уже выписана, вернулась к семье. К проведению подобных хирургических вмешательств привлекают мультидисциплинарную команду специалистов: хирургов-онкологов, хирургов-ортопедов, микрососудистых хирургов», − отметила Магдалянова.

Ранее URA.RU писало, что претендентами на самую престижную премию в области онкологии в стране стали три врача свердловского онкоцентра. Отбор для финального этапа прошли руководитель химиотерапевтической службы Марина Зафирова, заведующая радиологическим отделением № 1 Анастасия Кулакова и заведующая отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Ирина Верховодова.