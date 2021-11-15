В ХМАО выбран новый директор фонда капитального ремонта

Победителя определяли по итогам министерского конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым директором Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов назначен Андрей Бойко. Соответствующее решение правительства опубликовано на официальном сайте госорганов ХМАО.

«Назначить на должность руководителя Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Бойко Андрея Александровича с 15 ноября 2021 года», — написано в постановлении правительства.

Конкуренцию Бойко составлял Роман Кучук, но он не сдал экзамен Минстроя на знание российского законодательства. «До общественных слушаний Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках конкурса для назначения на должность руководителя был проведен квалификационный экзамен претендентов. По итогам тестирования Бойко набрал 49 из 50 возможных баллов, Кучук набрал 18 баллов», — написано в информационной справке к постановлению.

Бойко в последнее время был временно исполняющим обязанности директора Югорского фонда капитального ремонта. Эту должность он занял после отставки Елены Дарибабиной, во время работы которой к учреждению поступали регулярные претензии. В итоге Дарибабина ушла с должности до окончания трудового договора в апреле этого года.