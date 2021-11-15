15 ноября 2021

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД города выясняют обстоятельства ДТП (фото из архива) Фото:

В Челябинске 16 ноября на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов произошло столкновение двух грузовых «Газелей» и двух легковушек. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.

«На проспекте Ленина, вблизи с пересечением с улицей Танкистов, произошло столкновение четырех автомобилей: двух „Газелей“, Datsun и „Лады-Гранты“. По словам очевидцев, пострадали два человека, которые находились в автомобиле Datsun», — сообщили URA.RU в автоинспекции города.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области в автомобильной аварии погибло шесть человек. Среди погибших была пара молодоженов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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