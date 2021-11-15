В Челябинске столкнулись четыре автомобиля

Сотрудники ГИБДД города выясняют обстоятельства ДТП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 16 ноября на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов произошло столкновение двух грузовых «Газелей» и двух легковушек. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.

«На проспекте Ленина, вблизи с пересечением с улицей Танкистов, произошло столкновение четырех автомобилей: двух „Газелей“, Datsun и „Лады-Гранты“. По словам очевидцев, пострадали два человека, которые находились в автомобиле Datsun», — сообщили URA.RU в автоинспекции города.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области в автомобильной аварии погибло шесть человек. Среди погибших была пара молодоженов.