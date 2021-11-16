Артистка из «Танцев со звездами» скончалась от коронавируса

Скончалась ведущая «АБВГдейки» и звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская. Причиной стал коронавирус. Об этом сообщила ее коллега Татьяна Черняева в Facebook.
«Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку. У нее диагностировали COVID-19, Кристина не прививалась», — написала Черняева. Асмаловская ушла из жизни в возрасте 41 года.
Асмаловская была мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратной чемпионкой РФ среди профессионалов. В шоу «Танцы со звездами» она выступала два сезона в паре с Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.
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