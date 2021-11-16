В ДТП на пермской трассе погибла семья

На трассе столкнулись грузовик и легковая машина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Пермь-Чусовой произошло ДТП, в котором погибла семья из трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Чусовой vs Лысьва».

«Трасса Пермь — Чусовой. По информации очевидцев погибла семья из трех человек», — сообщается в Telegram-канале.

Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло на трассе в районе села Успенка. В ДТП погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Получить оперативный комментарий от МВД по Пермскому краю не удалось. Туда направлен запрос.

В пермском ЖФК «Звезда-2005» сообщили, что жертвой аварии стала старшая сестра защитницы клуба Любови Кипятковой — Надежда. В аварии погибли также муж Надежды и ее маленький ребенок.