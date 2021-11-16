16 ноября 2021
15 ноября 2021

В ДТП на пермской трассе погибла семья

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе столкнулись грузовик и легковая машина Фото:

На трассе Пермь-Чусовой произошло ДТП, в котором погибла семья из трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Чусовой vs Лысьва».

«Трасса Пермь — Чусовой. По информации очевидцев погибла семья из трех человек», — сообщается в Telegram-канале.

Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло на трассе в районе села Успенка. В ДТП погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Получить оперативный комментарий от МВД по Пермскому краю не удалось. Туда направлен запрос.

В пермском ЖФК «Звезда-2005» сообщили, что жертвой аварии стала старшая сестра защитницы клуба Любови Кипятковой — Надежда. В аварии погибли также муж Надежды и ее маленький ребенок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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