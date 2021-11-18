Источник: человек Козицына возглавит свердловский проект Путина

Алексея Свалова называют претендентом на пост главы исполкома ОНФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов рассматривается на пост главы свердловского исполкома Общероссийского национального фронта (ОНФ, основатель — президент России Владимир Путин). Об этом URA.RU сообщили два знакомых с ситуацией инсайдера.

«Свалова связывает давняя история с ОНФ, он один из главных кандидатов [на должность нового руководителя]. Решение должно быть принято в ближайшее время, назначение — до конца года», — поделился собеседник агентства. Другой информатор подтвердил, что топ-менеджеру УГМК сделано предложение, однако Свалов не хочет менять работу и уже дал понять, что отвергнет оффер.

Сам Свалов в разговоре с URA.RU заявил, что приглашения не получал. «Я с исполкомом ОНФ связан и сотрудничаю много лет. Мы регулярно вместе работаем по общим проектам. Но [про возможность возглавить исполком] слышу впервые», — заметил топ-менеджер. Дозвониться до представителей ОНФ агентству не удалось.

Прежний руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева некоторое время назад сложила полномочия. По итогам сентябрьских выборов она стала депутатом Госдумы по списку «Единой России». Ожидается, что свердловские «фронтовики» выберут нового лидера на ближайшей конференции, дата которой пока не называется.

В выборах также принимал участие и Алексей Свалов. Он претендовал на место в свердловском заксобрании от «Единой России», но напрямую избраться не сумел. По слухам, после этого за своего протеже вступился гендиректор УГМК Андрей Козицын: бизнесмен просил губернатора Евгения Куйвашева провести Свалова в парламент, но операция не удалась.