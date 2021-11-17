17 ноября 2021

В Челябинске началась массовая вакцинация беременных женщин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, медсестра, прививка, врач, беременная, больница, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
Беременные женщины очень осторожно относятся к любым прививкам Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске началась массовая вакцинация от COVID-19 беременных женщин. Прививки будущим матерям ставят в женской консультации ГКБ № 1, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Прививочный кабинет в женской консультации ГКБ № 1 работает две недели. Количество привитых с каждым днем растет», — сообщила представитель регионального минздрава Ольга Агеева.

По словам Агеевой, утром 18 ноября от коронавируса уже привились шесть женщин. Раньше за день приходило вакцинироваться не больше двух пациенток.

В региональном минздраве отмечают, что прививки помогут беременным женщинам избежать осложнений и призывают всех прививаться. Ранее в ведомстве заявили, что оптимальным для вакцинации от коронавируса является срок беременности после 22 недель.

Вакцинация от коронавируса. Челябинск
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Вакцинация от коронавируса. Челябинск
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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