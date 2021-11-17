В Челябинске началась массовая вакцинация от COVID-19 беременных женщин. Прививки будущим матерям ставят в женской консультации ГКБ № 1, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Прививочный кабинет в женской консультации ГКБ № 1 работает две недели. Количество привитых с каждым днем растет», — сообщила представитель регионального минздрава Ольга Агеева.
По словам Агеевой, утром 18 ноября от коронавируса уже привились шесть женщин. Раньше за день приходило вакцинироваться не больше двух пациенток.
В региональном минздраве отмечают, что прививки помогут беременным женщинам избежать осложнений и призывают всех прививаться. Ранее в ведомстве заявили, что оптимальным для вакцинации от коронавируса является срок беременности после 22 недель.
Подписывайтесь на URA.RU в