Горожанин пока не смог решить свою проблему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Житель Екатеринбурга Аркадий Белов написал жалобу на Госуслуги из-за проволочек в получении QR-кода. Мужчина рассказал URA.RU, что вместо штрих-кода получил приглашение прийти на третью прививку.

«Первый компонент я поставил 16 октября в торговом центре „Гринвич“, второй — 6 ноября. Ждал, что придет QR-код, но вместо этого на Госуслугах предложили вести дневник самонаблюдений и пригласили на третью прививку 27 ноября. Зачем мне третий компонент?» — возмущается Аркадий Белов.

Горожанин написал жалобу на Госуслугах, однако получил формальный ответ, что «сертификат формируется после проведения законченного курса вакцинации (после второй прививки)». Доказать, что курс у него закончен, и добиться QR-кода пока екатеринбуржец не может. Он уже несколько раз приходил в торговый центр, где медики ЦГКБ № 6 проводят вакцинацию, но четкого ответа не получил.

«Пока вынужден везде ходить и показывать справки после прививок. На работе надо мной смеются — мол, иди, уколись третий раз. И смех, и грех», — говорит Белов. По поводу ситуации URA.RU был направлен запрос в свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Пока ответ на него не получен.