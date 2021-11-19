В России на три года продлили мораторий на выплату вкладов СССР

Выплаты по советским вкладам нельзя будет получить до 1 января 2025 года. Закон о продлении моратория на компенсацию сбережений был принят на заседании Совета Федерации.
«Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в „Сбербанк России“ в период до 20 июня 1991 года», — сообщает ТАСС. Отмечается, что сумма, необходимая для погашения всех долговых обязательств РФ перед гражданами, в 2022 году составит 49,7 трлн рублей, в 2023 году — 51,8 трлн рублей, а в 2024 году — 53,9 трлн рублей.
Приостановку компенсаций продлевают ежегодно с 2003 года. Это происходит по причине того, что государство не разработало законы, устанавливающие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и систему применения долгового рубля. Помимо этого, в правительстве России отмечают, что на данный момент в бюджете нет средств на выплату компенсаций всем гражданам, уточняет агентство.
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