Самый молодой мэр из ХМАО борется за свое повышение

На пост главы Кондинского района есть два главных претендента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава сельского поселения Половинки Александр Старжинский, являющийся самым молодым мэром ХМАО, подал документы для участия в конкурсе на пост руководителя Кондинского района. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Я подготовил программу развития Кондинского района, с который вы можете ознакомиться ниже. Это мой взгляд на развитие и улучшение жизни в нашем районе. <…> Чтобы получить максимальную поддержку и огласку, прошу вас отметить это видео и поделиться им с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой», — заявил Старжинский.

Источник URA.RU, близкий к политическому истеблишменту Кондинского района, сообщил, что фаворитом предвыборной гонки является другой чиновник — Андрей Мухин. «Он сейчас является и. о. главы Кондинского района и согласован на окружном уровне. Так что вряд ли у Старжинского получится выиграть у него в борьбе за кресло мэра», — сообщил инсайдер. Сам Мухин в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что подал документы для участие в конкурсе на пост главы Кондинского района. «Принимать решение о том, кто является фаворитом должна конкурсная комиссия и депутаты думы Кондинского района», — прокомментировал Мухин.

Ранее URA.RU сообщало, что конкурентная борьба за пост главы может развернуться и в Нефтеюганске. Там на пост мэра претендуют нынешний замглавы города Павел Прокопович и вице-спикер городской думы Эльвира Бугай.