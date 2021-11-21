В Перми владельцев QR-кодов бесплатно пустят на игру «Пармы»

Пермский баскетбольный клуб поддерживает вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил акцию «Код Здоровья». Все получившие с 22 ноября QR-код о вакцинации от коронавируса, смогут посетить домашний матч команды бесплатно.

«Получившие QR-код о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, начиная с 22 ноября 2021 года, смогут бесплатно посетить ближайший матч нашей команды», — говорится в сообщении на сайте клуба. Чтобы стать участником акции, необходимо после получения QR-кода заполнить специальную форму и отправить заявку на билет.

Ближайшая домашняя игра «Пармы» состоится 6 декабря. Пермяки встретятся с командой «Зелена Гура» из Польши.