21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В Перми владельцев QR-кодов бесплатно пустят на игру «Пармы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, корзина, мяч, гол, спорт, игра
Пермский баскетбольный клуб поддерживает вакцинацию Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил акцию «Код Здоровья». Все получившие с 22 ноября QR-код о вакцинации от коронавируса, смогут посетить домашний матч команды бесплатно.

«Получившие QR-код о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, начиная с 22 ноября 2021 года, смогут бесплатно посетить ближайший матч нашей команды», — говорится в сообщении на сайте клуба. Чтобы стать участником акции, необходимо после получения QR-кода заполнить специальную форму и отправить заявку на билет.

Ближайшая домашняя игра «Пармы» состоится 6 декабря. Пермяки встретятся с командой «Зелена Гура» из Польши.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...