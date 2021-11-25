Пермские власти изменили налоговую ставку для нового бизнеса

В течение первого налогового периода ставка составит 1% по статье «Доходы» и 5% по статье «Доходы-расходы» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заксобрание Пермского края приняло во втором чтении законопроект о сниженных налогах для начинающих предпринимателей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Новая мера поддержки предполагает пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности бизнеса. В течение первого налогового периода по статье „Доходы“ — 1% и 5% по статье „Доходы-расходы“», — сообщается на сайте. В течение второго налогового периода ставка по статье «Доходы» составит 2%, по «Доходы-расходы» — 7%, а в течение третьего — 4% и 10%, соответственно.

Ранее по упрощенной системе налогообложения (УСН) ставка по статье «Доходы» была установлена в 6%, а по статье «Доходы-расходы» — 15%. Новый налоговый режим будет распространяться на всех предпринимателей, которые зарегистрируют свой бизнес после 1 января 2022 года и выберут УСН. Льготные условия не будут ограничены по сроку.