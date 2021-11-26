Юрист: россиянам разрешено отказаться от части услуг ЖКХ

Россияне могут отказаться от ряда коммунальных услуг для экономии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собственник жилья может отказаться от некоторых коммунальных услуг, например, таких как радиоточка или общедомовая телевизионная антенна. Об этом рассказал ведущий юрист «Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

«К жилищным услугам, от которых собственник жилья может „спокойно отказаться“ относится радиоточка (услуга связи проводного радиовещания). Оборудование использовалось в советское время для объявления новостей, а сейчас — для оповещения населения о ЧС», — рассказал Савельев агентству «Прайм». Он пояснил, что во многих домах это устройство до сих пор есть, жильцы ежемесячно оплачивают абонентскую плату за предоставление такой услуги, хотя ей не пользуются.

Кроме того, по словам юриста, можно отказаться от общедомовой телевизионной антенны. Почти каждый многоквартирный дом оборудован телевизионной антенной, но для многих людей она «является неактуальной». Чтобы отключить услугу, необходимо обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и необходимыми документами, заключил Савельев.

Ранее также сообщалось, что переплаты за жилищно-коммунальные услуги возникают из-за технических поломок в квартире, общей низкой энергоэффективности дома и неразумного потребления ресурсов, считает директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс. По его словам, снизить эту статью расходов можно с помощью счетчиков.