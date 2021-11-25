В сеть ресторанов быстрого питания направлен запрос Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Посетителя ресторана «Бургер Кинг» в Копейске (Челябинская область) встретила огромная крыса. О неожиданной встрече с ней очевидец рассказал в социальных сетях.

«Покушал в „Бургер-Кинге“, называется. Крысы по всему городу бегают. Следов полно — и в магазинах и в киосках», — пишет автор видео и пользователи в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Автор сюжета уже практически подошел к крыльцу общепита, когда из-под брендированной мусорки «Бургер Кинг» выбежала большая крыса. Жительницы города признались, что на месте автора они бы наверняка упали от страха в обморок.

В сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» URA.RU направило письменный запрос. Его зарегистрировали и пообещали ответить.