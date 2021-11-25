25 ноября 2021

У челябинского «Бургер Кинга» посетителя встретила огромная крыса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, бургер кинг, еда, фастфуд
В сеть ресторанов быстрого питания направлен запрос Фото:

Посетителя ресторана «Бургер Кинг» в Копейске (Челябинская область) встретила огромная крыса. О неожиданной встрече с ней очевидец рассказал в социальных сетях.

«Покушал в „Бургер-Кинге“, называется. Крысы по всему городу бегают. Следов полно — и в магазинах и в киосках», — пишет автор видео и пользователи в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Автор сюжета уже практически подошел к крыльцу общепита, когда из-под брендированной мусорки «Бургер Кинг» выбежала большая крыса. Жительницы города признались, что на месте автора они бы наверняка упали от страха в обморок.

В сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» URA.RU направило письменный запрос. Его зарегистрировали и пообещали ответить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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