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В ХМАО в декабре синоптики ожидают оттепель

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, прохожие, зонтик, мокрый снег, снег в городе
В течение недели в ХМАО ожидается потепление до +1 градуса и снег с дождем Фото:

В ХМАО синоптики обещают потепление до +1 градуса и снег с дождем 1 декабря. Теплая погода продлится в течение всей недели. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

  • В Ханты-Мансийске средняя температура днем составит от -1 до +1 градуса тепла в течение недели. Во вторник ожидается снег, а со среди, когда температура поднимется до +1 градуса, снег с дождем. Температура ночью будет опускаться до 5-8 градусов ниже нуля. Ожидается ветер с порывами до 15 м/с.
  • В Сургуте также потеплеет до +1 градуса в среду. Средняя температура составит от -2 до +1 градуса. В течение семи дней ожидается пасмурная погода и снег, в четверг и пятницу — снег с дождем. Ветер будет достигать 14 м/с.
  • В Нижневартовске будет пасмурно до конца недели, а в среду ожидается сильный снег. Средняя температура в течение недели составит -5-0 градусов, в четверг и пятницу днем ожидается потепление до +1 градуса и снег с дождем. Температура ночью будет опускаться до -9 градусов. Синоптики обещают ветер с порывами до 15 м/с.

Ранее URA.RU писало, что синоптики предупредили о резком потеплении после двадцатиградусных морозов, а также сильном ветре в ХМАО. Однако температура поднялась еще выше.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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