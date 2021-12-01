В СПЧ придумали альтернативу QR-кодам для россиян с медотводом

QR-коды потеряют смысл, если их будут выдавать гражданам с медотводом, считает Татьяна Мерзлякова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Постоянная комиссия по личным правам Совета по правам человека РФ выступила против того, чтобы выдавать QR-коды гражданам с медотводом от COVID-вакцинации. Вместо этого там предложили создать специальные службы, которые будут оказывать услуги таким россиянам.

«Комиссия по личным правам просит сделать альтернативные службы для медотводников, которые [не] могут постричься, купить обувь, куртки. Мы должны подумать об альтернативе», — цитирует ТАСС председателя комиссии, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

По мнению омбудсмена, гражданам с медотводом от COVID-вакцинации не стоит выдавать QR-коды. Мерзлякова считает, что в этом случае потеряется весь смысл системы. Вместо этого комиссия по личным правам предложила ориентироваться на зарубежный опыт. Например, в Австрии во время локдауна организовывали уличную торговлю непродовольственными товарами.

Ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Сенаторы отметили, что ситуация с коронавирусом в России требует оперативных решений. Ранее законопроект о QR-кодах направили на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что законопроекты пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает Nation News.