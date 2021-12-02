02 декабря 2021

Челябинского экс-силовика посадили за смерть росгвардейца

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
Бывшего полицейского осудили на 6 лет и 7 месяцев колонии Фото:

Городской суд Трехгорного вынес приговор бывшему сотруднику патрульно-постовой службы города за ДТП со смертельным исходом. В этом ДТП погиб сотрудник Росгвардии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подсудимый полностью признал свою вину.

«В пьяном состоянии, управляя автомобилем МАЗДА на дороге, ведущей из Трехгорного в Юрюзань, подсудимый выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ЛАДА ПРИОРА. В результате водитель отечественной автомашины скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил экс-силовику наказание в виде 6 лет 7 месяцев колонии. Также подсудимому запрещено садиться за руль на срок 2 года и 10 месяцев.

На момент ДТП обвиняемый работал в полиции. Его уволили сразу после случившегося. Согласно решению суда, он обязан заплатить семье погибшего за причиненный моральный и материальный вред. Сумма причиненного вреда составила 3 миллиона 150 тысяч рублей.

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Городской суд Трехгорного вынес приговор бывшему сотруднику патрульно-постовой службы города за ДТП со смертельным исходом. В этом ДТП погиб сотрудник Росгвардии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подсудимый полностью признал свою вину. «В пьяном состоянии, управляя автомобилем МАЗДА на дороге, ведущей из Трехгорного в Юрюзань, подсудимый выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ЛАДА ПРИОРА. В результате водитель отечественной автомашины скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Суд назначил экс-силовику наказание в виде 6 лет 7 месяцев колонии. Также подсудимому запрещено садиться за руль на срок 2 года и 10 месяцев. На момент ДТП обвиняемый работал в полиции. Его уволили сразу после случившегося. Согласно решению суда, он обязан заплатить семье погибшего за причиненный моральный и материальный вред. Сумма причиненного вреда составила 3 миллиона 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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