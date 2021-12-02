Челябинского экс-силовика посадили за смерть росгвардейца

03 декабря 2021 в 14:08 Размер текста - 17 +

Бывшего полицейского осудили на 6 лет и 7 месяцев колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Городской суд Трехгорного вынес приговор бывшему сотруднику патрульно-постовой службы города за ДТП со смертельным исходом. В этом ДТП погиб сотрудник Росгвардии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подсудимый полностью признал свою вину. «В пьяном состоянии, управляя автомобилем МАЗДА на дороге, ведущей из Трехгорного в Юрюзань, подсудимый выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ЛАДА ПРИОРА. В результате водитель отечественной автомашины скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Суд назначил экс-силовику наказание в виде 6 лет 7 месяцев колонии. Также подсудимому запрещено садиться за руль на срок 2 года и 10 месяцев. На момент ДТП обвиняемый работал в полиции. Его уволили сразу после случившегося. Согласно решению суда, он обязан заплатить семье погибшего за причиненный моральный и материальный вред. Сумма причиненного вреда составила 3 миллиона 150 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Городской суд Трехгорного вынес приговор бывшему сотруднику патрульно-постовой службы города за ДТП со смертельным исходом. В этом ДТП погиб сотрудник Росгвардии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подсудимый полностью признал свою вину. «В пьяном состоянии, управляя автомобилем МАЗДА на дороге, ведущей из Трехгорного в Юрюзань, подсудимый выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ЛАДА ПРИОРА. В результате водитель отечественной автомашины скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Суд назначил экс-силовику наказание в виде 6 лет 7 месяцев колонии. Также подсудимому запрещено садиться за руль на срок 2 года и 10 месяцев. На момент ДТП обвиняемый работал в полиции. Его уволили сразу после случившегося. Согласно решению суда, он обязан заплатить семье погибшего за причиненный моральный и материальный вред. Сумма причиненного вреда составила 3 миллиона 150 тысяч рублей.