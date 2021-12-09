Компания из Самары обрушила железнодорожный перрон в Челябинске

По факту хищения средств у РЖД возбуждено уголовное дело (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На железнодорожном вокзале Челябинска из-за некачественной работы подрядчика из Самары просела платформа №4. Как сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре, возбуждено уголовное дело.

«Между акционерными обществами „РЖДстрой“ и „Реммагистраль“ (Самара) был заключен контракт о реконструкции платформы №4 вокзала Челябинска. Подрядчик передал акт о выполненных работах по проведению испытаний грунтов. Но эти работы фактически не осуществлялись, что стало причиной просадки платформы», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

На основании недостоверного документа подрядчика услуги были оплачены. Таким образом у ОАО «РЖД» были похищены средства в размере более 500 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). URA.RU направило в пресс-службу ЮУЖД официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В самарской компании «Реммагистраль» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.