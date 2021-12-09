09 декабря 2021
08 декабря 2021

Компания из Самары обрушила железнодорожный перрон в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, поезд, переход через железнодорожные пути, жд вокзал
По факту хищения средств у РЖД возбуждено уголовное дело (фото из архива) Фото:

На железнодорожном вокзале Челябинска из-за некачественной работы подрядчика из Самары просела платформа №4. Как сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре, возбуждено уголовное дело.

«Между акционерными обществами „РЖДстрой“ и „Реммагистраль“ (Самара) был заключен контракт о реконструкции платформы №4 вокзала Челябинска. Подрядчик передал акт о выполненных работах по проведению испытаний грунтов. Но эти работы фактически не осуществлялись, что стало причиной просадки платформы», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

На основании недостоверного документа подрядчика услуги были оплачены. Таким образом у ОАО «РЖД» были похищены средства в размере более 500 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). URA.RU направило в пресс-службу ЮУЖД официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В самарской компании «Реммагистраль» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

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На железнодорожном вокзале Челябинска из-за некачественной работы подрядчика из Самары просела платформа №4. Как сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре, возбуждено уголовное дело. «Между акционерными обществами „РЖДстрой“ и „Реммагистраль“ (Самара) был заключен контракт о реконструкции платформы №4 вокзала Челябинска. Подрядчик передал акт о выполненных работах по проведению испытаний грунтов. Но эти работы фактически не осуществлялись, что стало причиной просадки платформы», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. На основании недостоверного документа подрядчика услуги были оплачены. Таким образом у ОАО «РЖД» были похищены средства в размере более 500 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). URA.RU направило в пресс-службу ЮУЖД официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В самарской компании «Реммагистраль» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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