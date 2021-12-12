Замглавы МИД Польши: США поменяли позицию по «Северному потоку-2»

США смягчили позицию по газопроводу «Северный поток — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вашингтон смягчил свою позицию касательно газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.

«США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — заявил Яблоньский.

При этом замминистра иностранных дел отметил наивность позиции США. По мнению Яблоньского, Европа должна ставить безопасность выше выгоды.

Ранее президент США Джо Байден грозил России санкциями из-за газопровода «Северный поток — 2». Но позже нарушил это обещание. Информация о санкциях также исчезла из оборонного бюджета Америке. В Польше, тем временем, заявили, что будут добиваться закрытия проекта, уточняет RT.