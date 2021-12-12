Замглавы МИД Польши: США поменяли позицию по «Северному потоку-2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
США смягчили позицию по газопроводу «Северный поток — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Вашингтон смягчил свою позицию касательно газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.

«США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — заявил Яблоньский.

При этом замминистра иностранных дел отметил наивность позиции США. По мнению Яблоньского, Европа должна ставить безопасность выше выгоды.

Ранее президент США Джо Байден грозил России санкциями из-за газопровода «Северный поток — 2». Но позже нарушил это обещание. Информация о санкциях также исчезла из оборонного бюджета Америке. В Польше, тем временем, заявили, что будут добиваться закрытия проекта, уточняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вашингтон смягчил свою позицию касательно газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review. «США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — заявил Яблоньский. При этом замминистра иностранных дел отметил наивность позиции США. По мнению Яблоньского, Европа должна ставить безопасность выше выгоды. Ранее президент США Джо Байден грозил России санкциями из-за газопровода «Северный поток — 2». Но позже нарушил это обещание. Информация о санкциях также исчезла из оборонного бюджета Америке. В Польше, тем временем, заявили, что будут добиваться закрытия проекта, уточняет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...