Полицейского в Екатеринбурге поймали на продаже наркотиков

Полицейского подозревают в продаже наркотиков ради статистических показателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейский в Екатеринбурге покупал наркотики, делал «закладки» в подъездах города, после чего задерживал горожан, желающих забрать пакет с веществом. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах.

«В Екатеринбурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков. Он делал „закладки“, чтобы ловить потребителей наркотиков „на живца“», — передает портал Е1.ru со ссылкой на сообщение источника. Он подчеркнул, что тем самым полицейский пытался улучшить статистику раскрываемости преступлений. Силовик работал в отделе по борьбе с наркотиками.

По предварительной информации, полицейский покупал запрещенные вещества в интернете, а потом раскладывал пакетики с наркотиком в подъездах домов на улице Сыромолотова в Екатеринбурге. После этого полицейский задерживал тех, кто приходил забрать вещество.

Источник сообщил, что речь идет о синтетическом наркотике мефедрон. Сейчас в отношении силовика проводят служебную проверку. Подозреваемый может лишиться свободы на 20 лет.

«Оперуполномоченный был задержан сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Если сведения о причастности старшего лейтенанта к совершенному преступлению подтвердятся, его уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и привлекут к предусмотренной законодательством уголовной ответственности», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Ранее источник URA.RU сообщал, что в Екатеринбурге командир взвода дорожно-постовой службы хранил запрещенные вещества и сбывал их горожанам. Инсайдеры уверены, что силовик был наркозависим более семи лет. Полиция изучала телефон задержанного капитана, чтобы доказать, что он разносил «закладки» с мефедроном. Правоохранители вели дело командира почти шесть месяцев, в течение которых собирали доказательства его вины.