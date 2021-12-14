14 декабря 2021

Что разрешено и что запрещено в ХМАО во время пандемии. Полный список

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Ограничения при посещении ТЦ
В ХМАО продлили часть действующих ограничений до 31 января и ввели новые Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили действующие коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года, а также ввели новые меры для иностранцев и прилетевших из-за границы жителей региона. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов, которые действуют в Югре.

В ХМАО запрещено до 31 января:

  • Посещать без QR-кода места торговли, заведения общепита, учреждения культуры, спорта, гостиницы, а также прочие мест для временного проживания.
  • Иностранцам заселяться в гостиницы без удостоверения личности и отрицательного ПЦР-теста (этот пункт не имеет даты окончания).
  • Деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории ТЦ, а также работа развлекательных и досуговых заведений.
  • Проводить зрелищно-развлекательные мероприятий.
  • Родителям посещать новогодние утренники без QR-кода либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание, либо отрицательного ПЦР-теста.
  • В аэровокзалах ХМАО находится провожающим более 2 часов.
  • Работать организациям, которые не используют мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов (в тех организациях, где наличие QR-кода требуется).
  • Проводить выездные свадебные церемонии. А также нахождение в здании ЗАГСа более восьми человек при регистрации брака (включая сотрудника ЗАГСа).
  • Детям до 14 лет посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
  • Оказывать услуги по курению кальяна.

Разрешено:

  • Без QR-кода посещать отделения МФЦ, аптеки, магазины, торгующие продуктами и товарами из списка первой необходимости.
  • Проведение спектаклей и концертов в закрытых залах, с заполняемостью до 50 процентов. В них допускаются совершеннолетние жители региона по QR-коду или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.
  • Работать театрам, музеям, галереям, библиотекам, а также проводить физкультурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня.

  • При наличии QR-кода можно посещать спортивные учреждения, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, организации допобразования, СПА-салоны. Эти же заведения разрешено посещать жителям, которые переболели коронавирусом и имеют этому подтверждение.

Власти ХМАО рекомендуют:

  • Отменить до 31 декабря выездные мероприятия по регистрации браков и другие торжественные мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года. Вместе с этим в силу вступил план мероприятий, который позволит предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе.

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Власти ХМАО продлили действующие коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года, а также ввели новые меры для иностранцев и прилетевших из-за границы жителей региона. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов, которые действуют в Югре. В ХМАО запрещено до 31 января: Разрешено: При наличии QR-кода можно посещать спортивные учреждения, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, организации допобразования, СПА-салоны. Эти же заведения разрешено посещать жителям, которые переболели коронавирусом и имеют этому подтверждение. Власти ХМАО рекомендуют: Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года. Вместе с этим в силу вступил план мероприятий, который позволит предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе.
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