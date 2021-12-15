15 декабря 2021

«Ельцин Центр» появился в продаже в виде конструктора

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, ельцин центр, первый снег
Объект стал частью линейки «Здания большого города» Фото:

«Ельцин Центр» теперь можно собрать с помощью конструктора. Достопримечательность Екатеринбурга стала частью линейки «Здания большого города», которую выпустила российская компания «Игроленд». Информация об этом появилась в telegram-канале «Mastera.academy».

«Общественный, культурный и образовательный центр из Екатеринбурга стал частью линейки „Здания большого города“, куда также вошли главный корпус МГУ, космодром Восточный и храм Спаса-на-Крови», — сказано в сообщении.

Редакция URA.RU попыталась связаться компанией «Игроленд» в Екатеринбурге, но на звонок никто не ответил. Продажа конструктора стартовала еще в первой половине текущего года, но внимание на него обратили только сейчас. Конструктор можно купить за 1429 рублей в сети «Галамарт». В упаковке всего 405 деталей президентского центра.

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«Ельцин Центр» теперь можно собрать с помощью конструктора. Достопримечательность Екатеринбурга стала частью линейки «Здания большого города», которую выпустила российская компания «Игроленд». Информация об этом появилась в telegram-канале «Mastera.academy». «Общественный, культурный и образовательный центр из Екатеринбурга стал частью линейки „Здания большого города“, куда также вошли главный корпус МГУ, космодром Восточный и храм Спаса-на-Крови», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU попыталась связаться компанией «Игроленд» в Екатеринбурге, но на звонок никто не ответил. Продажа конструктора стартовала еще в первой половине текущего года, но внимание на него обратили только сейчас. Конструктор можно купить за 1429 рублей в сети «Галамарт». В упаковке всего 405 деталей президентского центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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