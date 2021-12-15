«Ельцин Центр» появился в продаже в виде конструктора

16 декабря 2021 в 19:52 Размер текста - 17 +

Объект стал частью линейки «Здания большого города» Фото: Размик Закарян © URA.RU «Ельцин Центр» теперь можно собрать с помощью конструктора. Достопримечательность Екатеринбурга стала частью линейки «Здания большого города», которую выпустила российская компания «Игроленд». Информация об этом появилась в telegram-канале «Mastera.academy». «Общественный, культурный и образовательный центр из Екатеринбурга стал частью линейки „Здания большого города“, куда также вошли главный корпус МГУ, космодром Восточный и храм Спаса-на-Крови», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU попыталась связаться компанией «Игроленд» в Екатеринбурге, но на звонок никто не ответил. Продажа конструктора стартовала еще в первой половине текущего года, но внимание на него обратили только сейчас. Конструктор можно купить за 1429 рублей в сети «Галамарт». В упаковке всего 405 деталей президентского центра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Ельцин Центр» теперь можно собрать с помощью конструктора. Достопримечательность Екатеринбурга стала частью линейки «Здания большого города», которую выпустила российская компания «Игроленд». Информация об этом появилась в telegram-канале «Mastera.academy». «Общественный, культурный и образовательный центр из Екатеринбурга стал частью линейки „Здания большого города“, куда также вошли главный корпус МГУ, космодром Восточный и храм Спаса-на-Крови», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU попыталась связаться компанией «Игроленд» в Екатеринбурге, но на звонок никто не ответил. Продажа конструктора стартовала еще в первой половине текущего года, но внимание на него обратили только сейчас. Конструктор можно купить за 1429 рублей в сети «Галамарт». В упаковке всего 405 деталей президентского центра.