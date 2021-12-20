Швейцарские ученые признали эффективность препарата из РФ

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
«Полиоксидоний» помогает бороться с онкологическими заболеваниями Фото:

Российский медицинский препарат «Полиоксидоний», зарекомендовавший себя для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа, может помочь при терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщили ученые в швейцарском журнале Frontiers in Oncology. Журнал специализируется на исследовании рака и различных онкологий, в котором публикуются ведущие ученые со всего мира.

«„Полиоксидоний“ оказывает прямое противоопухолевое действие. И поэтому он может использоваться для поддержки существующих методов лечения рака на разных стадиях заболевания», — сообщается на официальном сайте Frontiers in Oncology. Оказалось, что иммуностимулирующий эффект «Полиоксидония» не только защищает организм от вирусных заболеваний, но и помогает бороться с онкологическими.

Что касается вирусных заболеваний, то, по данным международного медицинского журнала Drugs in Context, «Полиоксидоний» может быть эффективен в борьбе и с коронавирусом. «У пациентов значительно улучшалось состояние уже на девятый день терапии», — сказано в журнале Drugs in Context. Как средство для профилактики и лечения коронавируса «Полиоксидоний» уже известен за рубежом. В Словакии, например, он включен в соответствующие медицинские протоколы.

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Российский медицинский препарат «Полиоксидоний», зарекомендовавший себя для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа, может помочь при терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщили ученые в швейцарском журнале Frontiers in Oncology. Журнал специализируется на исследовании рака и различных онкологий, в котором публикуются ведущие ученые со всего мира. «„Полиоксидоний“ оказывает прямое противоопухолевое действие. И поэтому он может использоваться для поддержки существующих методов лечения рака на разных стадиях заболевания», — сообщается на официальном сайте Frontiers in Oncology. Оказалось, что иммуностимулирующий эффект «Полиоксидония» не только защищает организм от вирусных заболеваний, но и помогает бороться с онкологическими. Что касается вирусных заболеваний, то, по данным международного медицинского журнала Drugs in Context, «Полиоксидоний» может быть эффективен в борьбе и с коронавирусом. «У пациентов значительно улучшалось состояние уже на девятый день терапии», — сказано в журнале Drugs in Context. Как средство для профилактики и лечения коронавируса «Полиоксидоний» уже известен за рубежом. В Словакии, например, он включен в соответствующие медицинские протоколы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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