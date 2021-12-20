Дорожники перекроют трассу из Тюмени в Екатеринбург 20 декабря 2021 в 14:12 Размер текста - 17 + Следить за ситуацией на трассе будет регулировщик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 22 декабря введут одностороннее движение из-за ремонта ж/д — переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На 48 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень вводят реверсивное движение на время ремонта ж/д-переезда. Проезд будет затруднен 22 декабря, с 10:00 до 17:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Для удобства водителей на дороге будет работать регулировщик. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сроки ограничения при планировании поездок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 22 декабря введут одностороннее движение из-за ремонта ж/д — переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На 48 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень вводят реверсивное движение на время ремонта ж/д-переезда. Проезд будет затруднен 22 декабря, с 10:00 до 17:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Для удобства водителей на дороге будет работать регулировщик. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сроки ограничения при планировании поездок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям