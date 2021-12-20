Дорожники перекроют трассу из Тюмени в Екатеринбург

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Следить за ситуацией на трассе будет регулировщик Фото:

На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 22 декабря введут одностороннее движение из-за ремонта ж/д — переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На 48 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень вводят реверсивное движение на время ремонта ж/д-переезда. Проезд будет затруднен 22 декабря, с 10:00 до 17:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Для удобства водителей на дороге будет работать регулировщик. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сроки ограничения при планировании поездок.

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На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 22 декабря введут одностороннее движение из-за ремонта ж/д — переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На 48 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень вводят реверсивное движение на время ремонта ж/д-переезда. Проезд будет затруднен 22 декабря, с 10:00 до 17:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Для удобства водителей на дороге будет работать регулировщик. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сроки ограничения при планировании поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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