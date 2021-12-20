Дорожники перекроют трассу из Тюмени в Екатеринбург

На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 22 декабря введут одностороннее движение из-за ремонта ж/д — переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«На 48 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень вводят реверсивное движение на время ремонта ж/д-переезда. Проезд будет затруднен 22 декабря, с 10:00 до 17:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».
Для удобства водителей на дороге будет работать регулировщик. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сроки ограничения при планировании поездок.
На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 22 декабря введут одностороннее движение из-за ремонта ж/д — переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На 48 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень вводят реверсивное движение на время ремонта ж/д-переезда. Проезд будет затруднен 22 декабря, с 10:00 до 17:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Для удобства водителей на дороге будет работать регулировщик. Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать сроки ограничения при планировании поездок.