В РПЦ поддержали ужесточение наказания за пытки. «Лишение свободы само по себе суровое наказание»

21 декабря 2021 в 00:18 Размер текста - 17 +

Владимир Легойда понадеялся на укрепление уважения к достоинству заключенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Законопроект об ужесточении наказаний за пытки, организованные или санкционированные правоохранителями является здоровой и верной реакцией на происходящее в российских колониях. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем telegram-канале. «Данная законодательная инициатива является здоровой и верной реакцией законодателя на подчас происходящее в российских исправительных учреждениях. Очевидно, что пытки в местах лишения свободы недопустимы ни с правовой, ни с нравственной точки зрения», — написал Владимир Легойда. Он выразил надежду на то, что законопроект поспособствует укреплению уважения к человеческому достоинству заключенных. «Лишение свободы само по себе является суровым наказанием», — напомнил Легойда. Также он обратил внимание на то, что священники Русской православной церкви давно несут служение во многих колониях, что «в ряде случаев оказывает положительное влияние» на арестантах. «Важно также, чтобы работа велась не только не только с заключенными, но и с личным составом исправительных учреждений, который не менее нуждается в пастырском окормлении», — заключил Владимир Легойда. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей. Член ОНК Москвы Ева Меркачева назвала эту инициативу «первым шагом» и предложила в будущем приравнять статью за пытки к госизмене, пишет Life . В июне правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, которые демонстрируют проведение пыток над заключенными в тюремной больнице №1 в Саратовской области. 20 декабря проект показал кадры с пытками зэков в ОТБ-1 в Красноярске. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законопроект об ужесточении наказаний за пытки, организованные или санкционированные правоохранителями является здоровой и верной реакцией на происходящее в российских колониях. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем telegram-канале. «Данная законодательная инициатива является здоровой и верной реакцией законодателя на подчас происходящее в российских исправительных учреждениях. Очевидно, что пытки в местах лишения свободы недопустимы ни с правовой, ни с нравственной точки зрения», — написал Владимир Легойда. Он выразил надежду на то, что законопроект поспособствует укреплению уважения к человеческому достоинству заключенных. «Лишение свободы само по себе является суровым наказанием», — напомнил Легойда. Также он обратил внимание на то, что священники Русской православной церкви давно несут служение во многих колониях, что «в ряде случаев оказывает положительное влияние» на арестантах. «Важно также, чтобы работа велась не только не только с заключенными, но и с личным составом исправительных учреждений, который не менее нуждается в пастырском окормлении», — заключил Владимир Легойда. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей. Член ОНК Москвы Ева Меркачева назвала эту инициативу «первым шагом» и предложила в будущем приравнять статью за пытки к госизмене, пишет Life. В июне правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, которые демонстрируют проведение пыток над заключенными в тюремной больнице №1 в Саратовской области. 20 декабря проект показал кадры с пытками зэков в ОТБ-1 в Красноярске.